誰是國民黨下一個蔣經國？馬英九：好問題...

故總統蔣經國逝世三十週年紀念大會今日於台北國軍英雄館舉行，國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫、馬英九、連戰、吳伯雄、洪秀柱等人出席。（記者羅沛德攝）

2018-01-13 10:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨近來擴大紀念小蔣，今天上午舉行「經國先生逝世三十週年紀念大會」，「國民黨下一個蔣經國在哪？」成為媒體關注焦點，自豪從「經國學校」畢業的前總統馬英九被問到這個問題時不願多談，只說「這是個好問題﹗」

國民黨前主席洪秀柱則說，這個問題很難回答，雖然大家都有心學習經國精神，但都學得不夠到位，要真正吸引民眾尊重，這是國民黨還必須努力的。

對於媒體追問，外界質疑只追思蔣經國，是否無法吸引年輕人支持？洪秀柱不以為然，強調對前人的追思、想念，主要是對其精神，學習傳承，讓年輕人知道有前人的努力，才會造就今日台灣進步繁榮，「這與吸引年輕人是兩碼子事情」。

至於有媒體提問，庶出的蔣家後代、國民黨立委蔣萬安是否可能成為下一個蔣經國？洪秀柱說，可能還要再加以努力，她還要大家不要給蔣萬安太大壓力，「蔣經國確實是蔣萬安要學習的楷模」。

此外，前國民黨主席、新北市長朱立倫受訪時，對於媒體詢問國民黨是否在蔣經國過世後，就不再有政治明星？他表示，國民黨有非常多的政治人才與菁英，都是蔣經國培養出來的，國民黨應該學習，讓更多優秀的年輕人投入政治，為民服務，「這樣大家都是人才，大家都是明星。」