周錫瑋、侯友宜前腳才走 傳議長帶頭拱他選新北

2018-01-13 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐下屆新北市長的侯友宜、周錫瑋，昨出席新北市29區里長聯誼聚會。不過，有媒體報導，兩人離開現場後，議長蔣根煌遂廣邀與會里長表態，連署支持李四川出來選。

《新頭殼》報導，里長聯誼會昨於市議會旁餐廳聚會，侯友宜、李四川、周錫瑋3人先後抵達現場，並與蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢、國民黨新北黨部主委李乾龍，同坐主桌，侯、周兩人位置正好面對面。

報導指出，侯友宜致詞時表示，感謝里長對市政貢獻，未來團隊也會繼續努力。周錫瑋則重提台北縣升格新北市的辛苦往事，不捨里長承擔的責任、壓力，因此變得更大、更重，且升格後年度總預算變2倍，也慶幸自己當時找來優秀人才李四川，種種過程十分不容易，希望新的一年，仍有機會與大家一同打拼。

然而，報導內容也提到，侯、周互動雖客氣，但似語帶機鋒，並稱與會人士「心照不宣」。而兩人離席後，蔣根煌跟主桌者逐桌敬酒時，便向在場里長們、貢寮區長陳文俊以及瑞芳區長陳奇正等人表示，「不管了，大家現在開始連署支持李四川」，李見狀趕緊推辭，笑稱「別害我了」。

報導指出，一名里長聯誼會成員透露，2017上半年，眾人就想連署推舉李四川選市長，卻被本人擋下，但事實上很多基層公職都挺李，若他答應參選，議員、鄰長就會立刻動起來，很快就能拉高聲勢。

報導引述，針對李四川被拱選新北市長，已非首次，先前李曾以不可能與前老闆（周錫瑋）競爭為由拒絕參選，還自嘲「我都躲到床鋪下了，還是中槍！」再度澄清自己無意加入戰局，一度使「拱李派」頗失望，但也有人仍未死心。