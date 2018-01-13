擴大紀念蔣經國被質疑 吳敦義：你爸生日難道不祝賀？

2018-01-13 09:37

〔記者施曉光／台北報導〕今日是前總統蔣經國逝世30週年，配合年底九合一選舉，國民黨最近舉辦一連串擴大紀念小蔣活動，黨主席吳敦義今早出席國民黨紀念蔣經國逝世30週年大會前受訪時，面對媒體詢問外界質疑紀念蔣經國只是看過去，他表示，任何一個人都是有感情的，要飲水思源，「難道我們要無君、無父、無國、無家嗎？」

吳敦義並反問媒體，「如果你的阿公、爸爸生日，難道不祝賀？如果阿公過世多年，你享用他留下來的財富，卻不懷念阿公、阿祖的貢獻，這不是人性善良的部分。」

吳敦義強調，每個學校、團體會慶祝建校、創立週年，國民黨對於一位了不起的領袖逝世30週年給予紀念，這是應為的事，「這有什麼好批評呢？這很奇怪，難道我們都要無君、無父、無國、無家？」

此外，對於媒體詢問兼任民進黨主席的蔡英文總統最近啟動年底直轄市、縣市長選舉輔選，第一站就是吳敦義的故鄉南投縣，是否為「下馬威」？吳敦義回應說，這並沒有什麼下馬威的問題，就像他一樣，也是每一個縣市都要去跑，如果他跑到蔡英文的出生地，絕對沒有踢館、下馬威的意思。

他並諷刺說，如今拒馬已經成為蔡英文生活的一部分，每一次民眾到蔡英文的官邸或其所在之處，都有拒馬，還加刀片，這都已經成為大家耳熟能詳的配件一樣。