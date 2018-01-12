北市府民調 柯文哲上任3週年滿意度5成8

2018-01-12 21:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲去年底任期滿3週年，時隔半個月後，台北市政府研考會今天釋出3週年民調，顯示民眾對柯文哲施政滿意度為58％，不滿意度為27％，相較去年9月的上一次公布結果，滿意度下降5個百分點，不滿意度則持平。

研考會調查指出，以去年12月進行的民意調查顯示，有58％受訪者滿意柯文哲的施政表現、27％表示不滿意；對市府團隊施政滿意度方面，有46％感到滿意，但有20％表示不滿意，其餘33％表示沒意見或不知道。

民調顯示，依施政項目來看，環保工作、治安、聯合醫院、文化活動等項目滿意度皆在50％以上；受訪者眾較不滿意的項目為交通、社會福利工作、公共工程建設及中小學教育，滿意度只在34％至48％之間，但滿意度仍高於不滿意度。

研考會指出，這項調查中，也詢問民眾認為柯文哲上任3年重要的施政成果或政績，其中有24％提到世大運、17％提到拆除忠孝橋引道、14％提到北門重現、13％提到拆除忠孝西路公車專用道，總計有51％受訪者對政績表示意見，12％不知道有甚麼重大政績，9％認為沒什麼具體建設，28％對此問題未表態、無回應。

此外，對於受訪者認為台北市政府需要先優先處理的項目中，最多人提到交通改善，高達24％、15％提到加強老人照顧、12％認為應該優先處理大巨蛋，總計有68％受訪者對優先處理項目表達意見，32％對此問題未表態、無回應。

研考會表示，這次調查是在2017年12月12日至15日晚間進行，以電話抽查方式，成功訪問18歲以上台北市民952人，844人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.18個百分點以內。