民進黨苗栗黨部領表登記 議員一、三選區「超額」將協調

2018-01-12 21:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部黨內領表登記今天截止，5個縣議員選區中，第一及第三選區各為3人，超出縣執委會議議決的2席提名，將於22到26日進行黨內協調。

針對下屆地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部於去年11月9日召開的執委會中議決，縣議員提名人數，第一選區（苗栗、公館、頭屋）2名、第二選區（銅鑼、三義、西湖）1名、第三選區（通霄、苑裡）2名、第四選區（竹南、造橋、後龍）2名、第五選區（頭份、三灣、南庄）2名、第六選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）1名。

縣黨部黨內領表登記今天為最後1天。縣議員第一選區有現任縣議員詹運喜、前縣議員許櫻萍、苗栗市代徐筱菁；第二選區現任縣議員羅貴星；第三選區有苑裡鎮代鄭宗國、張琦享和通霄鎮代林月鳳；第四選區有現任縣議員謝芳紋、劉順松；第五選區有現任縣議員陳光軒、前縣議員李貴富；第六選區有現任縣議員陳春暖。

縣黨部表示，其中第一、第三選區需要在22到26日，進行黨內協調，其他選區都在預想提名席次，不需進行黨內協調。

代表部份，公館鄉第一選區楊家樹、銅鑼鄉第一選區邱華國、通霄鎮第一選區賴朝欽、苑裡鎮第一選區張平奇、頭份市第三選區陳詩弦、卓蘭鎮第四選區馮秋章。