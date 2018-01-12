婚姻平權修法 監委被提名人：有遲延當然要糾正

2018-01-12 21:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院版婚姻平權法案原訂本會期末送到立法院，不過卻只聞樓梯響，至今尚未出爐。立法院今天對監察委員被提名人進行詢問，被提名人高湧誠被問到相關問題時說，不涉及個案評論，不過行政部門對大法官會議解釋要求的兩年期限，顯然是有遲延狀況，當然是應該要糾正。

立法院全院委員會今天進行對監察院監察委員被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林 Walis．Perin、林盛豐、高涌誠、張武修等6人行使同意權進行詢問。

國民黨立委許毓仁詢問高涌誠，「你支持婚姻平權嗎？」高湧誠立刻說「支持」。

許毓仁繼續問，「大法官釋憲到今天已經八個月，行政院修法進度怠惰，毫無作為，你做為監委，要不要調查法務部有沒有失職怠惰？」

高涌誠說，避免談論個案，若抽象回答，大法官會議要求婚姻平權有兩年落日條款，如果行政部門對大法官會議解釋要求的期限，目前顯然是有遲延狀況，當然是應該要糾正。

被問到行政首長向社會大眾承諾，會提修法版本卻遲遲沒兌現，是否有誠信問題？高涌誠回應，不涉及個案評論，只要有任何遲延，監察院當然都要去了解，行政機關是否有失職，當然要彈劾、糾正、糾舉。此外，婚姻平權的期限是到明年5月20日。

許毓仁表示，以後若擔任監委，這部分請關注一下好嗎？高涌誠說「好」。