在野黨團「案海戰術」杯葛總預算案 柯建銘：見招拆招

2018-01-12 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕107年度中央政府總預算案黨團提案於今（12）日17時截止，在野黨紛紛提出案海戰術杯葛。對於大量提案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示「見招拆招」，將檢視內容再進行朝野協商。

據《中央社》報導，今年度總預算案攸關軍公教人員調薪、反毒政策、國家發展，迄至今日截止時間為止，送案數共約3438件，其中國民黨團就佔了2468件，時代力量居次達683件。

對於在野黨團紛紛祭出案海戰術，民進黨團總召柯建銘表示會「見招拆招」，將優先檢視提案內容，再進行朝野協商，並誓言在1月底臨時會結束前，完成總預算案的審查。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪認為過去民進黨在野時期，並未利用大量提案杯葛總預算案，呼籲在野黨團不要影響到國家政務。劉櫂豪表示，將於下週展開朝野協商，希望在進入立法院院會表決前，能減少案量。

對於提出逾兩千多件提案，國民黨團首席副書記長李彥秀表示，這些案件大多為立委各別提案，黨團予以尊重，並呼籲在下週朝野協商前，行政單位自行前往溝通。

提案量居次的時代力量黨團總召徐永明表示，主要是針對特定部會提案，而非廣泛提案，相較於國民黨團的提案量，時代力量符合一般原則。親民黨黨團總召李鴻鈞表示，不會用案海戰術杯葛，「該給的就給、該刪的就刪」。