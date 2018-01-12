馬英九：蔣經國晚年開放改革是國際與兩岸因素使然

2018-01-12 16:08

〔記者施曉光／台北報導〕明天是前總統蔣經國逝世30週年，前總統馬英九今日出席「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會致詞時表示，蔣經國對台灣有4大貢獻，包括「十大建設」造成台灣經濟起飛，「解除戒嚴」才有後來的民主發展，「開放探親」開啟日後兩岸關係，以及「勤政愛民」，端正台灣政風，每一項都是歷史性的貢獻。

對於新書解讀蔣經國晚年是迫於國內外壓力開放，馬英九看法不同，他強調，蔣經國絕非僅因「江南案」、「十信案」等因素才開放，而是與當時國際社會與兩岸關係變化有關，自從中國1979年與美國建交後，促使美國與台灣斷交，撤軍並廢除中美共同防禦條約，中國隨即提出「和平統一」、「三通四流」，鄧小平還提「一國兩制」，在這種情況下，如果台灣仍然處於動員勘亂狀態，在當時情勢下相當突兀，而且解嚴、開放探親的壓力也愈來愈大。

馬英九指出，其實當年國際社會所認知的戒嚴，與台灣實際執行戒嚴狀況不同，有一次蔣經國問他「戒嚴」在英文中的意思，他向蔣解釋有「無法無天」、「軍事統治」等意義，蔣經國也才開始了解國際社會誤解了台灣，戒嚴成為台灣沉重的包袱，後來台灣解嚴得到國際社會一遍好評，台灣國內民主也漸漸發展，因此絕非只是「江南案」等因素就能造成。

當年由於「江南案」被蔣經國指示嚴辦而入獄的前國防部情報局長汪希苓今日也出席記者會，他表示蔣經國是一位有遠見、理想具有一貫性的人，他記得民國58年自己被派往美國擔任海軍武官時，蔣經國當面告訴他，爭取向美國購買武器裝備，不是為了攻擊中國，只是要讓對岸知道武力攻台要付出代價，台灣要發展的是經濟建設，並且在自由民主的方式上，讓中國同胞羨慕台灣，進而影響中國改變。

他強調，蔣經國晚年開放探親、兩岸交流有其一貫理想，知道台灣要走什麼樣的一條路，而不是外界認為被迫改革。