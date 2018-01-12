中市議會5分鐘散會 朝野黨團互控

2018-01-12 15:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會臨時會首日破開會時間最短紀錄，國民黨團今天表示，因無宣讀議程，下週即無召開會議的合法性與必要性，並批評民進黨破壞協商。民進黨團則嚴厲譴責國民黨，恣意阻撓議事，希望儘快回到議場，不要妨礙市政建設。

國民黨團表示，議會議事規則明定，議事日程經程序委員會審定，臨時會是新會期，皆須召開程序委員會來確認「討論議案」及「開會日期」，就算是未審完的議案，日期也是該討論的新興議程，沒開程序委員會，何來議程開正式大會？

藍營又說，民進黨市府協商屢次破壞誠信，議會不能再被綁架、破壞格調，加上首日會議在尚未宣讀議事日程、正式宣布召開下結束，故下週一、二即無召開會議的合法性與必要性。

民進黨團則在會後立即召開記者會，黨團成員高舉「協商無誠信」、「綁架議會」、「民生預算不能等」、「趕快開會審查預算」等標語，抗議臨時會無法順利進行。黨團總召李天生說，政黨協商已經快要達成共識，但國民黨蓄意阻撓議事進行，為反對而反對。

民進黨團指出，由議長交付召開臨時會完全合於規定，國民黨蠻橫無理，不顧市民福祉及市政建設，實在荒謬，呼籲全體市民公評，並希望國民黨儘快回到議場審查預算，不要妨礙市政建設，讓市民過個好年。

議會法規室說明，議事規則上，程序委員會的召開是原則性的規定，並非一定要召開，除非有提案，但議長也可直接交付議案。這次臨時會並無新的議案，所以不須送程序委員會審議，直接審議沒有問題。議長今天已在主席台宣布，下週一繼續開會。