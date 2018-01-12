柯文哲看蔣經國 對台有貢獻但評價兩極

2018-01-12 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕明天是前總統蔣經國逝世30週年，台北市長柯文哲今日出席「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會致詞時，雖然肯定蔣經國對台灣有貢獻，但也指蔣在台灣社會是一位評價兩極的總統，而且即便是一位獨裁者，死後迄今仍受眾人懷念，究竟是大家對過去歷史的不了解，還是當前台灣政治出了什麼問題，值得我們反省。

柯文哲表示，有人認為蔣經國親民愛民、建設台灣，又有魄力，但也有人批評他獨裁統治，整肅政敵甚至人民，最後才在國內外的民主力量壓迫下開放改革，3年前他競選台北市長時曾經發表對蔣經國的看法，結果引發不同評價，但做為一位外科醫師，他有自己堅持的理念，但也主張應該務實，而且務實要建立在理性的基礎上，雖然大家看法不同，但要能夠陳述各自想法，才可能真正還原。

柯文哲指出，回顧台灣民主自由發展，在過去幾十年威權中，經過許多人犧牲奮鬥，台灣今天享有一定程度的民主自由，但還有許多改革要做，而且必須承認對於那段蔣經國統治台灣的歷史，大家是「遺忘多於記憶，懷舊多於認識，忽視多於檢討」，重新面對歷史，不好的地方要避免再犯，好的部分繼續發揚光大，這才是認識歷史的正確態度。

他還說，蔣經國在生命晚年解除戒嚴、開放探親與兩岸交流，解除報禁並允許反對黨成立，公開宣示自己在台灣居住40年，已經是台灣人，而且解嚴30年來台灣民主發展過程儘管紛擾，但總是朝向正面前進，蔣經國當年順應潮流改革對台灣是有貢獻的，而最近立法院三讀通過促轉條例，或許是重新檢視歷史的契機，大家要以寬恕取代怨恨，才是台灣做為一個文明國家的美德。