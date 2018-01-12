時力內鬨？不挺勞基法公投 黃國昌嗆洪慈庸「不來自己負責」

2018-01-12 15:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今早召開記者會，宣布將針對勞基法再修法舉辦複決公投，以反映民眾聲音。不過據了解，黨團內部對此策略意見分歧，立委林昶佐、洪慈庸及高潞・以用等人主張，勞基法已三讀通過，應盡速讓此戰場過去，開闢其他戰場。支持與反對方昨晚在內部群組中爭執，黃國昌甚至嗆洪慈庸「不出席記者會要自己負起政治責任」，洪則回嗆「我不是主席，要負什麼責任」，在表達反對仍無法阻止的情況下，林洪等人決定不出席，記者會僅由黃、徐兩人主持召開。

時代力量上週五為擋下勞基法修正草案，先以鐵鍊自囚在議場內，遭執政黨立委排除後，旋即轉往總統府前禁食抗議，期間黨內立委洪慈庸寫信給總統蔡英文，盼能與總統就勞基法修法展對談，並獲得蔡英文善意回應，但黨內對於見面細節意見分歧，外傳主因是黃國昌堅持不接受「先撤退、再見面」的共識，協商最終宣告破局、雙方無法對話，禁食行動則在週一凌晨警方強力排除下告終。

據悉，昨日社民黨宣布將針對勞基法召開複決公投後，黨主席黃國昌決定跟進，此舉卻在黨內引發反彈，洪林等人認為勞基法戰場已經過去，不該繼續停留在此失血的局勢，應思考如何開闢新戰場，且部分黨內成員有選舉壓力，光是勞基法陳抗期間，在立法院、總統府周邊架起的拒馬，造成附近居民不便，辦公室接電話就接到手軟，主和派盼黨團能「繼續前進」，別再花太多心思在勞基法上、意義不大。

昨晚黨團成員在一內部群組中爭執，包含黃國昌、徐永明，與秘書長陳惠敏、黨團助理陳為廷，皆支持發起公投，但在抗爭期間主導向總統蔡英文致函的洪慈庸等人認為不妥，在力勸阻止仍未果的情況下，林洪與高潞以不出席作為表態，最終記者會僅有黨團總召徐永明、黃國昌以及身兼桃園市黨部主委的決策委員曾威凱出席。