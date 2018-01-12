台北市長選舉 蔣萬安重申支持初選全民調

2018-01-12 15:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立委蔣萬安被認為是國民黨挑戰台北市長大位的強棒，對於外傳黨主席吳敦義屬意徵召他出戰北市，讓另一名參選人丁守中很不滿，蔣萬安今強調這些都是惡劣的不實傳言，他一直都是支持初選採全民調，不應再有徵召、協調等破壞黨內民主的方式。

國民黨立委蔣萬安今偕6歲的兒子蔣得立，出席黨中央婦女部舉辦的潮T發表記者會，父子首度同台公開亮相，會後媒體堵訪蔣萬安，訪問有關台北市長選舉之議題。

記者提問，民進黨祕書長洪耀福說蔣萬安是國民黨主席吳敦義愛將，國民黨也將指定蔣參選，甚至有人認為蔣是在等黃袍加身。蔣萬安說，這純粹是個人臆測及惡意放話，國民黨絕對會透過公平的初選機制推候選人，沒所謂佈局的問題。

媒體追問外傳丁守中對黨中央徵召蔣萬安感到不平衡，蔣表示對這些外界放話很不滿，都是非常惡劣的不實傳言，他過去一直講，國民黨未來在任何選舉只要有兩人以上表態，就一定要透過初選，不應再有協調、徵召等破壞黨內民主的方式。

蔣萬安強調，他支持初選透過全民調，是因為全民調才能推出最符合全民期待的候選人，因正式選舉並非只有黨內投票，且透過全民調，才能讓國民黨推出最強候選人，他認為黨中央對此基調已經定調，他也支持。

最後，媒體突然問蔣得立，是否支持父親蔣萬安參選台北市長，蔣萬安聞之，趕緊笑著抱起兒子往外走，但蔣得立也脫口而出說「好」，逗得一旁黨籍委員柯志恩等人哈哈大笑，幫著蔣得立喊「爸爸凍蒜！」