中市議會新紀錄 5分鐘即散會

市議會召開臨時會審議總預算，國民黨議員質疑「程序不合法、臨時會無效」。（記者黃鐘山攝）

2018-01-12 14:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會審議今年度總預算，上午政黨協商破局後開議，國民黨議員即高喊「程序不合法、臨時會無效」，衝上主席台，議長林士昌制止無效，旋即宣布散會、下週一再開，創下開議5分鐘即散會新紀錄；議會則強調，一切合法。

台中市107年度總預算案，去年底朝野達成共識，刪減本預算14億元，後因預算刪減內容談不攏，政黨協商破局遭議會擱置，議長林士昌在定期會最後一天散會前宣布，未審議完成由議事組擇期召開臨時會審議。

林士昌近期多次召開政黨協商，國民黨團要求以10：4比例刪減經常門、資本門預算，但市府強調刪減太多的經常門預算會影響市政推動，林士昌遂提出刪減各半的折衷比例。幾經協調，朝野終於同意經常門刪減9億元、資本門5億元。

市議會12日召開臨時會審議今年度總預算案，上午11點49分林士昌宣布開會，會議尚未宣讀議事日程，市議員楊正中就質疑議事日程表未經程序委員會審議，高喊「程序不合法、臨時會無效」，國民黨議員隨即一擁而上衝上主席台附和，場面混亂。

林士昌要求讓議會法規研究室主任謝學銧說明臨時會召開合法性，國民黨議員不為所動，仍在主席台前高呼口號抗議，林士昌制止無效，旋即宣布散會、下週一再開，此時11點53分，創下中市議會開議5分鐘即告散會的歷史紀錄。

謝學銧會後表示，議長依議事規則可直接交付議案，不一定要經程序委員會，這次臨時會是議長在日前定期會散會前已宣布未審議完成，提動議案交付臨時會審議，一切合法；市府表示，程序問題尊重議長與議會，盼議會儘速開會，讓民生福利、市政建設不要中斷。