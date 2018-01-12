KMT賣衣籌錢 蔣萬安之子蔣得立Q萌亮相

國民黨立委蔣萬安兒子蔣得立，模仿媒體，拿著麥克筆當麥克風，堵訪父親蔣萬安。（記者陳志曲攝）

2018-01-12 14:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為籌措黨務運作經費，國民黨婦女部今偕同黨團立委展示將公開販售的新設計潮T，包含長袖帽T、短袖T-Shirt。會中，立委蔣萬安帶著讀小一的兒子蔣得立亮相，父子一同展示國民黨新衣，過程中，蔣得立還以麥克筆當麥克風，跟著媒體堵訪蔣萬安。

國民黨在野後，因不當黨產處理委員會清查、追討黨產，經費捉襟見肘。為此，國民黨婦女部設計印有「KMT」等字樣的長袖帽T、短袖T-Shirt各一款，售價分別為799元、299元，並邀請黨籍立委及國會助理們換上新衣上台走秀。

婦女部主任、立委柯志恩表示，明日為蔣經國先生逝世30週年，蔣經國為台灣帶來經濟起飛等貢獻，國民黨要擺脫過去的悲情往前走，抱持非常正向的心態往前邁進。

柯志恩坦言，會辦這場發表會，是因為黨產都沒了。她表示，透過潮T的發表，讓年輕的助理將KMT穿在身上，表示傳承經國先生一貫的國民黨精神。

柯志恩在陸續引介宣布參選台中市長的立委盧秀燕、江啟臣上台走秀時，更意有所指地表示，國民黨絕不會像民進黨一樣，一初選之前，就為了黨內和諧退選。

蔣萬安本次也向6歲的兒子蔣得立就讀學校請假兩小時，父子首度公開亮相。在媒體堵訪蔣萬安過程中，蔣得利見身旁的媒體拿麥克風訪問爸爸，也拿麥克筆，模仿媒體記者堵訪蔣萬安，形成趣味場景。