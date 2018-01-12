心疼劉世芳陳菊親送暖 「退下就是下階段的進步提升」

2018-01-12 14:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳昨天宣布退出民進黨高雄市長初選，高雄市長陳菊今天中午特別帶著鮮花、率市府3位副市長到劉世芳服務處替她和團隊加油打氣，她表示比起世芳顧全大局的決定（退出初選），中間細微末節真的都不重要﹔陳菊也再次表態，強調劉世芳對高雄建設貢獻很大，支持她是理所當然，可惜大家秉持的理想價值被操弄扭曲，還讓劉世芳受到傷害，她很不捨，但「政治現實」就是這樣。

陳菊中午走訪劉世芳服務處，先送了一束鮮花給劉世芳與團隊，並相互擁抱，在辦公室簡單交換意見後，對外發表些許想法。

陳菊表示，劉世芳服務處離高市府很近，但今天到這裡卻感覺很困難，她不太敢面對團隊與所有認真打拚的支持者，但是不能不來。

陳菊指出，「世芳作了生命中最勇敢、艱難的決定，坦白說這樣的決定對一個政治工作者來說非常不容易，但她思慮周詳、考慮到民進黨現階段處境，考慮到高市，考慮到鄉親對高雄的疼惜與期待，劉世芳的考量不是只有勝利通過初選。」

陳菊進一步解讀劉世芳的思維，「初選過程中萬一讓黨受傷、讓支持者分裂，她寧可自己受傷、自己承擔，」得知劉世芳有退選考量時，陳菊說只能要她多考慮，自己根本不敢給她任何建議。

陳菊說，這樣的決定，應該讓劉世芳心情海闊天空、雲淡風輕，有時候退下就是下階段的進步提升，市民會看到世芳是一個非常成熟、顧全大局的人，對世芳會有更深刻的認知，這樣很不簡單。

陳菊強調，今天跟3位副市長來加油鼓勵，希望世芳與團隊別氣餒，且後續還要替很多議員輔選，還有很多改革，世芳是稱職的立委與候選人，今天作這樣決定，她為劉世芳加油。

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