教宗關切移民 蔡總統致函：台灣即是移民血淚奮鬥史

蔡總統日前致函教宗方濟各，響應世界和平日文告。（資料照，記者李欣芳攝）

2018-01-12 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2018年世界和平日文告」。蔡總統向方濟各表示，聖座於2018年世界和平日文告，以「移民與難民：尋找和平的男女」為題，籲請各國以「充滿信心的眼光」看待全球遷徙現象，勿視其為威脅，而是建設和平未來的機會；衡諸當前國際局勢，移民與難民受壓迫的悲劇時有所聞，她深感欽佩與認同。

蔡總統表示，許多移民往往出於絕望，必須冒險離鄉背井，因為原本的居所已無法提供安全的保護與生存發展的機會。對此，台灣人民特別能感同身受，因為回顧台灣過去的發展，即是一頁頁移民奮鬥的血淚史。

總統指出，台灣早期多為南島族群，第一波大規模移民潮始於3百年前，這群「唐山過台灣」的先祖迫於窮困，冒險渡過俗稱「黑水溝」的台灣海峽。另一波移民潮發生在1949年，肇因於戰亂，約2百萬人被迫逃離中國大陸來台。

她表示，不論移民的緣由是貧窮或戰亂，這些先民落腳台灣後，胼手胝足、共同奮鬥，都成為這塊土地的一份子。台灣作為移民社會，族群融合與意識形態衝突是無法避免的課題，但我們經歷艱辛的民主轉型，已蛻變為華人世界民主自由的國家典範。透過民主機制，不同族群的聲音都能自由表達，宗教自由、人身安全等基本人權也皆能獲得保障，這是台灣人民共有最珍貴的資產。

總統最後表示，在全球化的趨勢中，族群多元與文化融合已成社會發展的優勢，尤其國家進步富強的關鍵之一乃是兼容並蓄。她由衷期盼，聖座的和平日文告如暮鼓晨鐘，不但在世界各地引發迴響，更進而促成全球各國展開具體行動，祈拯救受壓迫的移民與難民於水火之中。