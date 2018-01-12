勞基法32-1條有漏洞？林昶佐請行政院提覆議

2018-01-12 12:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞動基準法於1月10日三讀修正通過，新增的32-1條規定加班換補休期限「由勞雇雙方協商」，同一條又僅限定「補休期限屆期」或「離職」時，若仍未補休完畢才需給付加班費。意味著可能導致勞工拿不到加班費又沒有補休，被認為是很嚴重的漏洞。對此，立法委員林昶佐要求行政院應自行提出覆議。

林昶佐指出，勞基法第32-1條第2項規定，「前項之補休，其補休期限由勞雇雙方協商；補休期限屆期或契約終止未補休之時數」，應發給加班費。假設，勞工加班之後選擇補休，勞資雙方並未明確協議補休期限，勞工就只能在離職時要求給付加班費。甚至，如果離職時距離加班時間超過5年，可能還會有加班費請求權消滅的問題。

林昶佐說，就算原本約定說年底補休完，但年底時雇主說再延一年，隔年到期時又再延一年，這樣不斷拖延的情況並沒有在法條中禁止。

林昶佐認為，相同的狀況，在「特休假」中卻有比較嚴謹的規定：「年度終結或契約終止而未休之日數，雇主應發給工資」，遞延休假也只能延一年，屆期若仍未休假就需給付工資。但新增的32-1條的「加班換補休」規定卻是漏洞百出。

至於林美珠部長說將在施行細則規定補休期限，林昶佐回應，目前母法的32-1條是規定「勞雇雙方協商」，施行細則如何逾越母法來進行限制？解決的辦法應由行政院提出覆議，才能真正保障勞工權益。