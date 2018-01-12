持續抗爭勞基法 時代力量提公投重審

2018-01-12 12:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞基法在爭議爭聲中通過，網路上討論仍持續延燒，時代力量中央黨部今天召開記者會宣布，將啟動公民投票，讓台灣人民有機會直接對於這次勞基法修法，表達人民意志，時代力量將推動公民複決。

時代力量今天上午公布公投提案，除了針對勞基法修法複決之外，也有涉及草擬台灣新憲法等敏感議題，時代力量立委黃國昌於臉書表示，今天上午召開記者會，宣布公民投票連署開始之後，開放給大家下載連署書的時代力量官網，突然湧入每秒逾千次造訪的流量，導致官網一度癱瘓，合理懷疑時代力量網站遭受到DDoS攻擊，目前網站搶修後可運作，時代力量本週末也會直接上街爭取公投連署。

時代力量黨團總召徐永明也公佈民調，有6成4民眾了解勞基法修法，顯示大部分民眾注意勞基法修法，有過半（5成2）民眾認為對勞工保障影響；只有17％認為修法對勞工的影響是正面的。有6成8的民眾認為，應該用公投方式要求立法院重新審議，時代力量在下個階段，將推動勞基法修法複決（由人民決定修改或廢除某個法律）。

律師曾威凱表示，這次修法過程倉促，時代力量要求慎重研議速求，執政當局也大規模封鎖，不讓民眾表達不同意見，代議政治失靈，作為在野黨，必須讓民眾聲音可以反映出來，最直接的方式就是用公投來複決勞基法修法。目前時代力量地方黨部也正在召開記者會，時代力量會在全台灣各地組成律師團，勞工跟資方協商過程中權益受損，提供第一線法律協助。

黃國昌表示，這次時代力量將同步提供三題公投題目，可以在網路或實體參與提案和連署，時代力量也會在社區鄰里發起連署，讓所有朋友參與。

這三個題目包括「你是否同意廢止2018年1月10日三讀通過就勞基法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」「你是否同意立法院應制定最低工資法？」「你是否同意總統應召開公民憲政會議，草擬台灣新憲法？」

黃國昌表示，公投法新法通過後，第一階段提案只需要大約1800人，會號召黨員和民眾參與，網站今天會正式上線。第二階段連署則需要26萬份連署書。完成後就可以進行公投，希望能在今年年底地方選舉前完成。其他團體或政黨如果正在推動，也希望能分進合擊。

時代力量在1月11日於20縣市以分層比例隨機抽樣進行民調，有效樣本1082份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。其中非常支持（35.7%）、還算支持（32.8%）、用公民投票方式要求立法院重新審議勞基法民眾占6成8。