宋楚瑜發表新書談改革 籲小英看這部劇

民黨主席宋楚瑜今日出席「蔣經國秘書報告」新書發表會，致詞時細數他在前總統蔣經國時代的從政歷程。（記者廖振輝攝）

2018-01-12 12:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今發表新書《蔣經國秘書報告》。宋楚瑜建議，總統蔡英文應收看中國電視劇《大秦帝國》；他舉秦代商鞅變法為例，表示改革時，被改革者過去是坐以待「幣」，但利益被改革時當然會反彈，因此領導人要有決心，且執行團隊要有共同觀念。

宋楚瑜在《蔣經國秘書報告》新書發表會中，暢談在蔣經國身邊擔任秘書的過往。宋楚瑜說，當年民進黨宣布成立，蔣經國在床上時，對他說的第一句話，是「抓人不能解決問題」，也因此他很清楚後來的發展。

宋楚瑜說，當年在解嚴前夕，蔣經國親自與黨內大老溝通，做了許多溝通，嘗試讓黨內能有共識，過程中黨內意見其實不一致，在宣布解嚴前，公文送到行政院要批准，仍有閣員舉手表示異見，說「茲事體大，要多考量」。

宋楚瑜指出，在該名閣員表達異議後，蔣經國在當時行政院上午開完會後，於中午親自致電給該名閣員進行溝通，下午行政院就繼續開會，此舉也顯示蔣經國確實有決心（要解嚴）。

宋楚瑜以秦代商鞅變法中改革舊朝貴族為例，說明當年解嚴的過程，並建議總統蔡英文收看電視劇《大秦帝國》。他表示，雖不一定是史實，但劇中說商鞅當年在變法前，花了好幾天，與當朝的秦孝公溝通政策。

宋楚瑜說，當被改革的對象過去是坐以待「幣」，是錢幣的幣，如今被改革時，當然不會坐以待斃，當然會反彈，因此領導人要有決心，執行的團隊要有共同觀念，且要如商鞅徙木立信，讓改革奠基在人民的信任上。

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