愛將劉世芳退選 花媽心疼致歉、感嘆自己幫倒忙

2018-01-12 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委劉世芳，昨因不捨高雄市長陳菊被攻擊，黯然退出黨內初選。對此，花媽今也親自探訪劉，再度發表她對此事的看法。

陳菊表示，這是人生一個很大的決定，我認為要慎重考慮，他們也有分析，然後告訴我最後的決定，我很佩服她，所以我也同意接受，強調消息並未提早曝光。

陳菊指出，比起世芳願意顧全大局，細微末節並不重要，我佩服劉世芳是因為，今天她不是完全沒有機會，她願意做一個非常重要、周延的考量，為黨與高雄的發展努力，這才是重點，強調民調與慶富案毫無關係，清清白白。

陳菊提到，所謂的民調，高低起伏不定，我們的民調也有漂亮的時刻，過程中很多細節就不用討論，世芳過去是市府團隊一員，對高雄市政貢獻很大，今天我們的團隊願意承擔更大的責任，那麼市長支持她是理所當然的，包括她的理想、價值與認同，我當然支持她。

陳菊感嘆，不過最後好像被操弄成，我的一舉一動反而是對世芳，負面的解讀，這樣的扭曲，我覺得很可惜，世芳也因而受到很多她不應該承擔的傷害，「我對她很抱歉」，原本我是想幫忙，卻沒幫上忙，卻還讓她受到這麼大的傷害，「我真的很心疼」。

陳菊直言，政治的現實就是如此，但世芳既然已做出決定，那中間所受到的傷害、枝節過程都不重要，我們最終是希望高雄人、台灣社會看到她堅持的價值、理想，以及顧全大局，然後不希望黨因其參選，有任何折傷、受損與分裂，這樣的價值值得社會給她高度的肯定。

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