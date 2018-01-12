監院存廢？被提名人這樣回答...

立法院臨時會第一次全院委員會審查監委人事同意權，監察院監察委員被提名人高涌誠（右起）、田秋堇、王幼玲、張武修、林盛豐、瓦歷斯·貝林列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-01-12 12:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會今召開全院委員會，審查第五屆監委人事同意權。針對國民黨立委李彥秀詢問，監委被提名人是否贊成廢監察院？其中前司改會執行長高涌誠認為，在憲政架構下贊成廢除，前立委田秋堇也表態支持，前勞委會主秘王幼玲則較保守，認為監院「有必要存在」，但可進行轉型。

第五屆監委現有11位職缺，任期將到2020年7月31日止，由總統蔡英文去年三月補提名。其中被提名人、前總統府秘書長陳師孟，遭外界質疑政黨色彩濃厚，替補因故病逝、親民黨前副秘書長劉文雄進入提名名單的台北市前法務局長楊芳玲，也遭外界批評恐有酬庸性質。

因民進黨過去主張廢監察院，現卻又提出監委補提名名單，受到多數國民黨立委質疑，與會立委也多次詢問被提名人對集會遊行法設置禁制區的看法。

針對國民黨立委李彥秀質詢，未來若開放日本核食、瘦肉精美豬進口台灣，是否會就此對行政部門展開調查？長期從事環保運動、積極捍衛食品安全的監委被提名人田秋堇今表示，必須先展開調查後，才能認定行政部門做法是否不妥，她並強調，會秉持過去堅持，認真調查。

立委質詢將分兩批進行，今有王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修等被提名人赴立院備詢，預定於16日進行同意權投票。