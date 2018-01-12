宋楚瑜新書憶小蔣 讚小英兩岸政策穩健

2018-01-12 12:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今發表新書《蔣經國秘書報告》，暢談當年在小蔣身邊擔任秘書的過往。會後，媒體問若總統蔡英文與小蔣一同接受民調孰高孰低，他讚蔡英文兩岸還算穩健，但也希望對岸不要常做某些動作，讓彼此不痛快。

宋楚瑜昨完成母親胡窕容的出殯儀式後，剃去依照傳統禮俗蓄了「七七四十九天」的鬍鬚並理髮，母喪後低調多時的宋，重新容光煥發地面對群眾，並選擇在蔣經國逝世30年前夕的今日，舉辦新書《蔣經國秘書報告》發表會。

宋楚瑜會中暢談在蔣經國身邊擔任秘書的日子及見聞。宋說，在1974年回國後，蒙時任新聞局長錢復推薦，回台擔任小蔣秘書，而當年台灣甫經歷被請出聯合國、與日本斷交，後來更面臨石油危機，可說是風雨飄搖。

宋楚瑜在回顧擔任小蔣秘書的過往時不時強調，蔣經國做事情始終堅持不僅要「do the right thing」，更要「do thing right」，且要清楚地知道do what and how，最重要的，是要知道做這些事是「for who」。

會後有媒體提問若將蔣經國與蔡英文一同進行民調，孰高孰低，會給幾分？宋楚瑜轉個方向回答，表示蔡總統在兩岸問題上，在就職演說及國慶演說中，多次強調「堅持中華民國憲法」，並且讚蔡就兩岸問題部分「還算穩健」。

宋楚瑜說，但這（兩岸關係）是否能進一步跨越，坦白說兩岸都有一些執著，誠如毛澤東曾說的「左傾幼稚病、右傾幼稚病」，雙方都有些比較激進及堅持的地方，因此他不評論該給幾分，領導人要在該堅持時堅持。

宋楚瑜強調，兩岸領導人必須了解，雙方意見難免不同，尤其是民智已開以後，不可能都是一言堂，對岸反覆強調「和平發展」，但也希望大家曉得，兩岸不要常做某些動作傷感情，讓彼此不痛快，和解才是真正要追求的。

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