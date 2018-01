宋楚瑜新書憶小蔣 讚小英兩岸政策穩健

2018-01-12 12:19

〔記者鄭鴻達/台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今發表新書《蔣經國秘書報告》,暢談當年在小蔣身邊擔任秘書的過往。會後,媒體問若總統蔡英文與小蔣一同接受民調孰高孰低,他讚蔡英文兩岸還算穩健,但也希望對岸不要常做某些動作,讓彼此不痛快。

宋楚瑜昨完成母親胡窕容的出殯儀式後,剃去依照傳統禮俗蓄了「七七四十九天」的鬍鬚並理髮,母喪後低調多時的宋,重新容光煥發地面對群眾,並選擇在蔣經國逝世30年前夕的今日,舉辦新書《蔣經國秘書報告》發表會。

宋楚瑜會中暢談在蔣經國身邊擔任秘書的日子及見聞。宋說,在1974年回國後,蒙時任新聞局長錢復推薦,回台擔任小蔣秘書,而當年台灣甫經歷被請出聯合國、與日本斷交,後來更面臨石油危機,可說是風雨飄搖。

宋楚瑜在回顧擔任小蔣秘書的過往時不時強調,蔣經國做事情始終堅持不僅要「do the right thing」,更要「do thing right」,且要清楚地知道do what and how,最重要的,是要知道做這些事是「for who」。

會後有媒體提問若將蔣經國與蔡英文一同進行民調,孰高孰低,會給幾分?宋楚瑜轉個方向回答,表示蔡總統在兩岸問題上,在就職演說及國慶演說中,多次強調「堅持中華民國憲法」,並且讚蔡就兩岸問題部分「還算穩健」。

宋楚瑜說,但這(兩岸關係)是否能進一步跨越,坦白說兩岸都有一些執著,誠如毛澤東曾說的「左傾幼稚病、右傾幼稚病」,雙方都有些比較激進及堅持的地方,因此他不評論該給幾分,領導人要在該堅持時堅持。

宋楚瑜強調,兩岸領導人必須了解,雙方意見難免不同,尤其是民智已開以後,不可能都是一言堂,對岸反覆強調「和平發展」,但也希望大家曉得,兩岸不要常做某些動作傷感情,讓彼此不痛快,和解才是真正要追求的。

