捲入周泓旭共諜案 王炳忠到北檢「領500」

2018-01-12 10:09

［記者謝君臨／台北報導］新黨青年軍王炳忠等人，去年12月19日因捲入中國學生周泓旭發展共諜組織案，被台北地檢署搜索並傳喚作證；今天上午9點40分，王炳忠在領取證人旅費的最後期限，親自到北檢領取，表示將會把錢捐出，並聲明他並未加入中國共產黨。

今年年初，北檢針對周泓旭案召開記者會指出，周於2015年間，與新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷成立「星火秘密小組」，擬定「星火T計劃」，藉由核心小組成員結識我國軍方人員，拓展人脈，還訂定分級獎金制度，物色我國軍方人員，並深化交往，以發展組織。

對此，王炳忠強調他們都是證人，質疑檢調連續18小時的搜索、偵訊，新事證卻沒公布，主張應該要提出來。

今年1月4日，北檢曾表示，在查扣王炳忠私人手札中，發現有「政黨局今年500萬，下修350萬」等字句；而周泓旭被還原檔案的隨身硬碟中，也被查獲「2017年學會年度預算」檔案，裡面提到預算共分「項目性、常務性、一次性」，這3種預算加起來，正好與王手札中提到的500萬元相符。

此外，新黨秘書陳斯俊應訊時也證稱，他曾寄電子郵件給人在中國的周泓旭，研判周應是要彙整「燎原新聞網」成果報告，向中國請領經費補助之用；檢調懷疑，新黨青年軍等人對於被周利用發展共諜組織早已知情；此部分檢調另案偵辦中。

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