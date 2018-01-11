陳保基發起連署暫緩水利會改制 陳吉仲：加強和學界溝通

2018-01-11 21:44

〔記者吳欣恬／台北報導〕前農委會主委陳保基在1月8日發起連署，呼籲暫緩「農田水利會組織通則」修法，至今有45人參與。對此，農委會副主委陳吉仲回應，之前致力於和水利會成員的溝通，和學界溝通不足，導致對同一件事有不同的解讀，未來會加強溝通。

連署書內容指出，水利會改為公務機關，增加近2000位公務人員，反而更增加政府財務負擔。改制後，也恐將面對水利會因水源不足和財源不足，而無法擴大灌區的龐大壓力，甚至造成原灌區內的供水也不足，影響糧食自給率等國安問題。

連署書更指，許多水利會的水利灌溉設施是會員捐贈土地或集資興建，改制公務機關後，雖成立基金會，但早期北部農民捐出的財產可能被挪到其他地區使用，有違憲之虞。

陳吉仲指出，連署書中很多內容都顯示出對農委會相關措施和做法不甚了解，農委會之前把時間心力主要花在和各農田水利會會長、會務委員以及員工的溝通上，和學術圈的溝通不足，會再加強。他也直指，陳保基身為農委會前主委，應很清楚農委會施政目標在於照顧更多農民。

陳吉仲說，針對水利會灌區外的新建水利設施等工程經費，已和政院展開討論如何編列預算執行。他強調，水利會改制公務機關後，不但有更多工程經費，工程品質也受到政府工程招標程序的把關，能讓水資源的利用更有效率，也能給農民更好的服務。

他更直指，2015年國內面臨缺水危機，陳保基時任農委會主委，當時停灌休耕的政策影響許多農民權益，民進黨都是站在為農民爭取權益的角度，也要求未來經濟部如果要停灌休耕，一定要尊重農委會。

陳吉仲指出，水利會改制後，資產的使用都會確保以農民出發。對於連署書中擔心北部水利會的資產被用於其他地區，陳吉仲指出，這樣的言論凸顯水利會資源的城鄉差距，鄉村型水利會靠政府補助，面臨數年內恐將破產的危機，如果不改制公務機關，有錢的都市型水利會的資產有可能運用到其他地區的農民身上嗎？改制後政府進行資源整合，才能作更完善的分配使用。