病情被炒作造成間歇惡化 陳順勝建議扁國外治療

2018-01-11 14:43

〔記者方志賢／高雄報導〕前總統陳水扁保外就醫滿三年，扁醫療團隊成員、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今發聲明表示，陳水扁病況常被作為炒作話題，干擾其病情與診療，造成病情間歇性惡化，而安排他餐敘、出遊、訪友是為治療其失能與創傷壓力病症；若要獲更好的預後，建議扁到國外治療。

陳順勝表示，2015年1月，陳水扁保外就醫回到高雄，醫療團隊發現他有嚴重自殺衝動、被害與自殺意念、驚惶不安、失眠、尿失禁、睡眠呼吸中止症、動作協調失能而常造成跌倒等症狀。醫療團隊立即給與藥物與心理治療，並安排積極物理及職能復健。

陳順勝說，3年來，陳水扁在醫療團隊的照護下，其憂鬱經藥物、心理、復健治療有明顯改善，但其情緒尤其創傷症狀易受環境影響而呈不穩定與輕生意圖。尿失禁、部分認知功能缺損仍嚴重，雙手尤其右手仍不自主抖動。在壓力或情緒激動時，行動控制仍無改善而具跌倒的高危險性，生活無法自理而需依賴他人。因此判定因病情複雜需繼續保外就醫，或不宜出庭應訊。

陳順勝強調，去年7月，請台灣專業物理治療學會與職能治療學會專家分別會診後，建議加強原有社會適應與創傷情境之復原重建，以治療其失能與創傷壓力病症，與改善認知功能。因而醫療團隊加強原有日常生活訓練，在醫護人員妥善計畫與陪同下，增加出遊丶訪友、餐敍、與各種職能治療活動。

陳順勝還說，醫療團隊也延請國際與國內專家會診討論，建議應繼續臨床觀察與治療，有鑒於不斷對病人病情與診療有干擾因素，若要獲得更好的預後，建議改變環境或至國外著名醫學中心繼續治療。