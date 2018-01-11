聽取建言！ 蔡總統：五院互尊重、國政才順暢

總統蔡英文與副總統陳建仁今天中午邀請行政院長賴清德等五院院長餐敘並聽取建言，總統致詞表示五院互相尊重，國政才順暢。（總統府提供）

2018-01-11 13:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今中午在府內與副總統陳建仁，邀請行政院長賴清德等五院院長餐敘並聽取建言，總統說，透過這個機會，要感謝各位的辛勞之外，也期待大家藉這個機會，交換一下意見，讓政務推動能夠更順利。

總統表示，我們的憲政體制中，五院各有職掌，也有不少業務，需要彼此來協調合作。儘管大家的職掌不同，但政府部門之間，就像齒輪之間需要互相牽動，有更多溝通潤滑的機會， 希望大家好好把握。

她並說，行政院跟立法院之間的合作和監督，國人都非常熟悉。無論是重大的施政預算，或是關係國家未來轉型的法案，行政院都需要立法院的監督和支持，才能夠開始執行、落實。司法、考試、監察三個院，平日也有很多繁忙的業務，需要院際之間的協調跟合作。

總統表示，藉著今天的機會，她也要跟各位院長共同勉勵，國人眼中，政府是一體，不分部門、也不分黨派。用最高的效能，回應人民的 期待，這就是我們的任務。我們五院之間，不僅是在業務上相互合作，職權上更要彼此尊重，國政的運作才能夠順暢。