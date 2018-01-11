遭影射襲胸女警 陳為廷要求王欣儀收回不實指控

時代力量黨團助理陳為廷遭控襲胸女警，今出面澄清說明。（記者王藝菘攝）

2018-01-11 12:10

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〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨團助理陳為廷昨遭國民黨台北市議員王欣儀影射，在凱道與警方發生衝突時，推舉女警胸部。陳為廷今早受訪時表示，影片裡的男子是黨團另一成員，自己根本沒出現在影片中，盼王欣儀收回不實指控，同時呼籲警方公布影片。

時代力量為反對勞基法修法，5位立委上週末在凱道徹夜禁食，過程中曾多次與警方爆發推擠衝突。近日網路流傳影片，警方與時力成員推擠過程裡，一名女警曾喊，「委員你的助理正在推我的胸部」。台北市議員王欣儀在臉書暗指，此人正是之前有襲胸前科的陳XX。

被影射的陳為廷今早受訪時澄清，自己根本沒出現在影片中，影片中出現這名男子是自己的同事，但該同事在影片中也沒有任何肢體接觸。針對議員指控，陳為廷表示，「我過去的確做過錯事，過去對我的嘲諷攻擊我都接受，但議員這種沒來由指控，我不接受」，希望她收回指控。

陳為廷說，會先看王欣儀回應，再決定訴訟事宜；他並還原事發現場指出，當時自己剛到現場要送音箱進來但被警方阻撓，外面同事要進入管制區，但自己當時已經在管制區中，影片中已經有呈現。

陳為廷呼籲警方應公布完整蒐證影片，才能「保障同事跟該名員警的權利」，他並說自己不代同事發言。