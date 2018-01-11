北捷物管預算遭刪 柯：若漲票價市民一定吱吱叫

2018-01-11 11:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會昨經約10小時馬拉松式政黨協商，藍綠獲共識，市長柯文哲無法取得「史上最高」12.5億元第二預備金，僅同意9.65億元。柯文哲今早受訪時面帶無奈說，夠用就好，但談到爭議最大的台北捷運物業管理公司，原本盼保留預算科目一元，協商結果將預算科目全刪，柯直言，這樣「還是不對」，若無法增加捷運業外收入結果漲票價，「市民一定會吱吱叫」。

市長柯文哲上午出席社會局新增20處托嬰設施記者會後受訪，談到昨議會預算協商結果。對於二備金被砍到剩下9.65億，柯苦笑說，夠用就好，有錢就多做，沒有錢就少做。

「台北捷運物業管理公司」則因北捷公司被質疑球員兼裁判、參股財團雨露均霑開發利益；北捷編列3年50億，原本盼保留預算科目一元，但協商結果將預算科目全刪，北捷公司只能於今年重提新計畫。

柯文哲表示，「這有時候就是他們（議會）想太多」，雖然北捷物業管理公司一開始是為了台北雙子星C1、D1標案，但議會反對，當時就表明說不做台北雙子星，「結果全部砍掉，還是不太對」。

他指出，捷運公司還是要有物業管理公司，增加業外收入，才能確保為來幾年不漲票價，不然成本越來越高，有一天還是要去提高票價，「市民一定吱吱叫」，所以要努力增加業外收入，就一定要有物業管理公司比較方便；不過既然被砍了，「政治就是且戰且走」。

相關影音