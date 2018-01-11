檢察署招牌不再冠「法院」兩字了！農曆年前啟動

2018-01-11 11:39

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午在司法節學術研討會指出，為避免民眾混淆檢察官和法官的角色，農曆年前將更換全國檢察機關的招牌名稱，未來檢察署不會再冠上「法院」兩字。

邱太三表示，將「法院」兩字從檢察機關名銜中拿掉是社會與法界的共識，取消「法院」兩字不會影響院檢的「對應」關係，以台北地檢署為例，目前北檢招牌上的名稱是「台灣台北地方法院檢察署」，未來不會冠上「法院」兩字。

邱太三指出，法務部已修改法院組織法，將採「包裹修法」，讓所有法律中、檢察署前冠上「法院」兩字都取消掉，草案雖還在立法院，但法務部先行更換檢察署招牌也不致產生問題。

邱太三還指出，為配合司法院即將推動的國民參審制，法務部將修改內規，未來檢察署將比照法院合議制，針對重大案件採取團隊辦案，且起訴時，檢察官團隊將共同具名，並打破目前檢方公訴組和偵查組的限制，讓起訴檢察官也要到法院出庭論告。

邱太三還認為，法務部近來推動的「刑法沒收新制」、「洗錢防制法」等新制和法案，顯示法務部的職掌，不僅是狹義的刑事政策與偵查，更廣泛包括司法保護業務、為國家公權力實現的行政執行業務，甚至是國家所有法律問題的顧問，期望各界能給法務部建議指正，讓台灣的法制更加周延齊備。