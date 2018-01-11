賴揆：盼勞基法修法讓台灣經濟大步發展

2018-01-11 11:33

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨天三讀通過行政院版勞基法「一例一休」修法，行政院長賴清德表示，台灣是個島國，經濟以外貿為導向，面對日益激烈的競爭情勢，勞資必須團結，一起打拚經濟才有未來。他期待勞基法修法通過之後，走過紛擾，勞資雙方合作、政府與民間共同攜手，行政團隊也要更加努力，讓台灣經濟大步發展，讓國人都能安居樂業。

賴揆今天主持行政院院會時表示，勞基法修法已於昨天三讀通過，這次修法是在優先保障勞工四大核心權益不變的前提下，給予勞資雙方四個彈性合作的空間，讓勞資團結合作，有利推升台灣經濟發展。

賴清德說，他今天要感謝行政院副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、副秘書長何佩珊、勞動部長林美珠及相關部會首長共同的努力。特別要感謝林美珠部長，在此過程中展現了政務官難能可貴的責任與擔當，特別是此刻身體有恙，但仍扛起所有責任，不計毀譽，承擔各種批評，完成歷史性的工作。

他說，尤其是該法要賦予彈性，卻讓勞動部主責，在工作上拿捏本身就困難，更何況社會持不同意見，一波又一波激烈的過程，我們都看到了，但林部長都沒有退縮，充分展現政務官的責任與堅持精神，令人欽佩，非常感謝。

賴清德表示，希望修法通過後，社會也能瞭解，政府保障勞工權益的決心從未改變，這次修法過程中社會所關切的各項議題，特別是要注意勞方弱勢的部分，請勞動部與相關部會持續進行溝通並適時檢討，讓新的勞動體制，能夠運行得更加順利。