2020誰當總統？新台灣國策智庫民調：賴神無敵手

新台灣國策智庫公布最新民調，針對2020年總統大選，無論黨內外，行政院長賴清德打遍天下無敵手，獲得支持度最高。圖為賴清德日前出席「微軟AI研發中心」揭牌儀式。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-11 11:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕新台灣國策智庫今召開記者會公布最新民調，並就2020年總統大選，針對兩大黨及無黨籍可能人選，進行多組互比、對比的「看好度」民調。結果顯示，若民進黨由行政院長賴清德出戰，支持度都大贏國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、台北市長柯文哲，甚至是現任總統蔡英文。

結果顯示，若由國民黨主席吳敦義對上民進黨主席、總統蔡英文，有45.4％支持蔡英文做總統，遠高於吳敦義獲得的29.6％支持度；若是吳敦義對上賴清德，則有57.7％民眾支持賴當總統，大贏22.1％支持吳。

民調也顯示，若由朱立倫再次挑戰蔡英文，朱立倫支持度則較高，有43.9％支持朱做總統，高於蔡英文38.2％。然而，若由賴清德出戰朱立倫，則有47.9％支持賴當總統，大贏朱的35.5％。

民調也將無黨籍人選與蔡英文、賴清德兩人選進行互比。如有44.6％支持鴻海董事長郭台銘當總統，高於蔡40.2％；但郭若對上賴清德，則有50.5％支持賴，大贏支持郭的38.4％。

調查結果也顯示，被傳有企圖選總統的柯文哲，若對上蔡英文、吳敦義，柯當總統支持度最高，有35.3％，其次為蔡31.6％，吳17.8％。

若是柯對上蔡英文、朱立倫，柯也以30％支持度居冠，高於朱29.8％、蔡29％。

然而，若柯文哲對上賴清德、吳敦義，柯僅獲26.6％支持居次，大輸賴的44.6％，吳則以16.1％墊底；若柯對上賴清德與朱立倫，賴也以40.7％遙遙領先，朱27.8％居次、柯22％敬陪末座。

以民進黨內支持度來比，則有42.3％民眾支持賴清德做總統，遠高於支持蔡英文的24.4％。與去年7月調查相比，支持賴者增加4.1％，支持蔡者則增加3.6％。

此外，在蔡英文施政滿意度部分，有30.7％民眾對蔡英文上任至今表現滿意，51.1％不滿意。與去年9月相比，滿意度下降3.9％、不滿意度上升2.4％。

民調結果顯示，44％民眾對賴清德上任至今表現滿意，35.1％不滿意。此外，有32.4％民眾認為，蔡英文會連任2020年總統，43.9％認為不會。

此次民調由新台灣國策智庫委託趨勢民調調查。訪問時間為2018年1月4日至9日，有效樣本1074人，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點。訪問對象為台灣20縣市，年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對性別、年齡、教育程度、居住地區採用多重反覆加權。

相關影音