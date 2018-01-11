恆春漁會風雲再起 縣議員槓上漁會「自己人」

張榮志（持麥克風）率漁民抗議，要求召開臨時理事會向漁民說明。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-11 11:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春區漁會去年在野派成功改選後，縣議員張榮志支持的現任理事長陳瑞木、代總幹事江家蓁等經營團隊，因無法依競選應允漁民的「常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元」承諾，痛批漁會漠視漁民權益，張榮志上午率漁民抗議「自己人」，強調漁會遭黑手介入，要求召開臨時理事會向漁民說明；漁會理事長陳瑞木則當場應允19日召開臨時理事會。

上百漁民一早高舉標語，在張榮志率隊下喊著「首席顧問退出漁會，常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元，黑手退出漁會，請理事長召開臨時理事會、圖利漁民不是犯法。」要漁會出來說清楚。

張榮志強調，近年漁業資源匱乏、大環境經濟不佳，「常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元」，只是還給漁民應享有的權益，但漁會內部卻遭前所未見的「首席顧問」影響決策，說出「減收會費、冰錢是圖利漁民」的笑話，冰塊甚至還調漲至200元，實在讓大批當時支持改革的漁民失望。

張榮志也當場砸爛這名徐姓「首席顧問」聘書，痛批這個前所未見的頭銜，不僅插手漁會事務，還私設辦公桌放滿大家樂明牌及自行保管漁民代表私章，行徑相當離譜。

恆春區漁會代總幹事江家蓁發出聲明表示，她受張榮志拜託接任代理總幹事，發現上屆漁會遺留虧損800多萬元，強行執行政見會讓漁會財務虧損雪上加霜，盼議員不要政治操作，漁會步上正軌才有能力照顧漁民福利。

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