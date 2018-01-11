宋楚瑜母親胡窕容仙逝 政界領袖到場追思

親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會，11日在台北舉行，宋楚瑜手捧靈位神情哀戚，送母親最後一程。（記者張嘉明攝）

2018-01-11 11:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容仙逝，享嵩壽100歲，並於今日舉辦追思會。會中，總統蔡英文、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全等朝野政界人物陸續到場致意，會後宋楚瑜帶領家屬送胡女士出殯，場面備極哀榮。

胡窕容於去年11月28日晚間逝世，家屬於今日在台北市立第一殯儀館舉行追思會，親民黨的成員李鴻鈞、周陳秀霞、陳怡潔、張碩文、黃珊珊等人，協助宋楚瑜及家屬追思會事宜，接待賓客向胡女士鞠躬、致哀。

會中，總統蔡英文、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、行政院發言人徐國勇、立法院民進黨團總召柯建銘、金管會主委顧立雄、外交部長李大維、國民黨榮譽主席吳伯雄、立委王金平、林德福、司法院前院長賴英照等朝野、中央、地方各界政治人物，陸續到場致哀。

宋楚瑜說，母親在物質生活艱難的時候，依然相夫教子、鍾愛國家、孝敬父母，教育子女要做一個堂堂正正的人，感謝各界前來追思，是給母親最大的安慰，感謝各位給母親如此的榮寵。

在完成追思程序後，宋楚瑜帶領家屬將胡女士之靈柩送上靈車，並隨即出殯，完成備極哀榮的儀式。