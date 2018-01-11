疑烏龍爆料時力助理襲女警胸 藍議員遭網友轟爆

國民黨台北市議員王欣儀。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-11 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員不滿《勞基法》再修法，5日在總統府前凱道靜坐抗議，與警方發生推擠衝突時，傳出有某立委助理對女警襲胸，國民黨北市議員王欣儀對此在臉書爆料稱，「正是之前已有襲胸前科的陳X廷啦」（王事後編輯文章，將「陳X廷」改為「陳XX」）。時力助理陳為廷則強調，自己完全沒出現在做為證據的影片中，認為王沒資格「做這種毫無來由的指控」。PTT網友對此也質疑，王欣儀根本是烏龍亂爆料。

有網友在PTT貼文指出，王欣儀疑似在烏龍爆料後，就在臉書狂刪質疑者批評的留言，怒嗆王欣儀「你身為一個民選議員，人民的代議士，可以這樣胡亂講話，然後面對人民的質疑，直接忽視，還刪除？這種面對事情的態度，是一個民意代表該有的？」

網友批王欣儀，身為民代所說的話本來就具有公益性質，須要被檢驗，「你可以胡亂指謫別人卻不允許別人質疑你嗎？」網友還貼出截圖指出，王欣儀第一次貼文寫「陳X廷」，事後卻只保留姓改為「陳XX」，大酸王「而且你還把陳X廷 改成 陳XX，拜託你要講也有GUTS一點好嗎？」

網友更強調，王欣儀烏龍爆料似乎不是第一次，「GOOGLE『王欣儀』，之前張忠謀的事情你還沒得到教訓喔？」

其他網友見狀也留言批王欣儀「這咖紀錄太多 完全不意外」、「國民黨不意外啊」、「對事不對人，畢竟陳為廷已付出代價了，沒什麼好講，重點是這議員胡說八道！」、「文山造謠俠女」、「不道歉還好意思刪留言喔？陳為廷改提告囉」。