藍營擴大紀念小蔣 施明德酸：競選口號改用「恢復獨裁」

2018-01-11 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕1月13日是前總統蔣經國逝世30週年，國民黨最近擴大紀念蔣經國活動，引發討論。前民進黨主席施明德對此表示，建議國民黨在未來的所有選舉中，把競選口號改成「終結民主、恢復獨裁。」

根據《聯合報》報導，針對國民黨擴大紀念蔣經國的行動，施明德對此十分不以為然，強調只有沒出息、沒原則、沒理想的晚輩，才會想藉由宣揚獨裁者的方式，獲得權力與選票。

施明德指出，藍綠過去對蔣經國各有褒貶，但是每當他聽到國民黨提起蔣經國，就覺得是為了政治算計和權力鬥爭，可說是「司馬昭之心，路人皆知」。