勞基修法抗議表現 教授狠批：時力「演太大」、KMT屎粒黃

時代力量五位立委到總統府前靜坐抗議，要求撤回勞基法。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-11 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法終於三讀過關，但是，過程付出沈重的社會成本，師大教授范世平對這些抗議團體打分數，批判時代力量「演太大」，而國民黨則如「屎粒黃」的敲邊鼓，而15位勞團人士臥軌的激動作為，更被認為「民進黨臥底」的。

范世平在臉書連發三篇文章評述抗議團體的表現。

對於國民黨，不認為會因反修勞基法而增加民眾對其支持度，反而是隨著勞團的抗爭，似是「為了營救貪腐馬的官司」而「企圖轉移社會關注焦點！！」，只是「屎粒黃配合敲邊鼓演出？」。

看時代力量，「本該加分」，卻因為「演太大」被扣分，尤其警察「讓國昌老師挨冷受凍三天，還『故意』擴大封鎖，讓市民怨聲載道」，「呵呵，聰明有時反被聰明誤啊！」

勞團霸佔鐵軌，「難道是民進黨臥底的？」；范世平諷刺，15位勞團人士霸佔鐵道，口中喊著「拒絕過勞」，卻讓萬餘人「繼續過勞」回不了家，等於完全放棄勞團原來「反修惡」訴求的正當性，還在事後把霸軌火車不開的責任全推給鐵路局「不敢開」，造成火車誤點，顯示只有小聰明沒大智慧，「才會以霸佔鐵道的方式來搬石頭砸自己的腳」。