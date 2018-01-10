遭質疑辦藍不辦綠 陳師孟：不因政黨不同入罪

2018-01-10 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院將分別於本月12日及15日進行監察委員人士審查，監委被提名人陳師孟遭國民黨黨團書記長林為洲指意識形態濃厚，未來恐辦藍不辦綠。陳師孟今（10）日表示，「不因政黨不同入他於罪」。

據《中央社》報導，對於監委人士審查，國民黨團書記長林為洲頗有微詞，認為民進黨欲廢監察院，現在卻又補正提名，毫無正當性可言。林為洲更將砲火轉向監委被提名人陳師孟，認為他政黨色彩、意識形態濃厚，未來在行使職權上，恐讓人質疑「辦藍不辦綠」。

對於林為洲的質疑，陳師孟今日引述憲法規定，指監委須超出黨派之外行使職權，不能因為自己是綠的就對藍的嚴格或做過分審查。陳師孟直言，「不會因為立場不同就入他於罪，但不是說監委就不能有政治色彩」；對於林為洲指他將「辦藍不辦綠」，陳師孟表示很有可能，因為過去司法都是藍的出問題比較多。

陳師孟認為，監察委員也是人，有自己的政治立場，這有何錯；他更直言，要是沒有政治理念，就不要從事政治工作；指林為洲的質疑是完全不了解或誤解憲法條文。

對於未來若進入監察院擔任監委一職，陳師孟認為過去民眾對司法的信任度一向不高，原則上將優先辦理公義性高的案件，政治性案件就屬這類且影響甚廣，應優先討論。