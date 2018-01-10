被影射對女警襲胸 陳為廷：「證據」影片中根本沒有我!

陳為廷5日出現在凱達格蘭大道，聲援同黨人士抗議勞基法修正草案。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-10 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正一分局發新聞稿指出，5日時代力量立院黨團在總統府前凱達格蘭大道與警方發生推擠時，有某立委助理推擠女警胸部，藍營台北市議員王欣儀稱此人為「陳XX」，時代力量助理陳為廷強調「引作證據的影片中，根、本、沒、有、我。當時我正擺脫人陣，往府前跑，前方根本沒有警察。」，他並認為「要回應這個，真的很無奈」。

陳為廷在臉書上寫道，自己完全沒有出現在做為證據的影片中，當時自己正往總統府前跑，片中人物為同黨人士，但「根本連碰都沒有碰到這名員警」，對於被藍營議員影射伸出鹹豬手，陳為廷認為，「我是個犯過錯誤的人」，可受社會公評，但認為王欣儀沒資格「做這種毫無來由的指控，請妳收回」。

根據《蘋果》報導，時代力量發言人李兆立對此事發表看法，嚴正否認黨團立委助理有在事發當天，對女警做出襲胸的動作，僅是單純與警方發生肢體推擠。

王欣儀在臉書貼文上出具中正一分局發佈之新聞資料，中正一分局指出，5日當天時代力量黨團與警方發生推擠時，確有女警遭委員助理推擠到胸部，受害女警當下有和時代力量主席黃國昌反應「委員，你的助理都在推我的胸口」，該情況就有獲得改善。

中正一分局認為，該名推擠女警胸口的立委助理應非故意行為，因此「暫不追究」；但王欣儀卻爆料，「這位襲胸的時代力量立委助理，正是之前已有襲胸前科的陳XX啦」，王認為，該名女警暫時不追究自己被疑似性騷擾，「極可能是壓力下的不得不為」。