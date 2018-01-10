周錫瑋跑基層陪長輩共餐 預計3月向黨部提意見

前台北縣長周錫瑋出席樹林區中山里老人共餐，長輩們熱情握手。（記者邱書昱攝）

2018-01-10 13:13

〔記者邱書昱／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天（10日）參加樹林區山佳社區發展協會與中山里的老人共餐活動。現場長輩們看到周錫瑋，紛紛喊他一聲縣長，也問周會不會選，他熱情地握手表示一定會，同時，也邀請周錫瑋一同敲鑼宣告開動。

對於昨天晚間出席國民黨新北市各區主委就職時，在致詞上向主席吳敦義喊話彙整資料。周錫瑋預計將於三月初提出報告，像是參與共餐就能夠知道經費運用、長輩想法等意見，勤跑基層幾個月後，希望將這些意見和每一個國民黨有意參選者分享、討論，並邀集專家學者於民生議題上著墨。

周錫瑋說目前第一階段就是參與、並傾聽抱怨，再將具體的作法提出，日前到三峽老街認識一群文創產業年輕人，他們將賺的錢照顧中輟生、吸毒年輕人等，用心之外拿出來回饋社會，這也看出政府沒有幫忙，「這是很錯誤的事情」。

另一方面，周錫瑋也說在任內整理鹿角溪濕地的成果，利用自然工法，透過坡度、蓄水並栽種植物，就能透過植物根部吸收汙染源，流回到河川就能有乾淨的水，省錢之外也能達到減碳目的，因此來到山佳馬上先看排水溝渠，環境乾淨才不會有臭味、傳染病。