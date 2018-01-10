勞基法明令加班可換補休 勞團：勞工拿不到加班費了

勞基法修正案今天上午三讀通過，勞團在立法院外灑冥紙抗議。（記者陳志曲攝）

2018-01-10 13:16

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修正案今天上午三讀通過，其中條文新增第32條之1，明訂可以在「勞工同意」後選擇補休，也就是加班1小時、補休1小時，勞團痛批，行政院長賴清德主導修法，主張勞工低薪需要靠加班費，現在修法完全打臉，「2018年1月10日就是勞基法死亡的日子」。

抗議勞基法修法，勞團、工會和民眾在立法院青島東路側紮營夜宿，強烈反彈修法內容。對於勞基法修正案三讀，台南市產業總工會秘書長、團結工聯秘書長黃育德表示，民進黨常常拿中南部勞工說嘴，說中南部勞工因為薪水低，需要加班費，修正過後的法令新增32-1條文，勞工不管平日、休息日，加班費都將可換成補休，而且是1比1換補休，非照第24條規定加班費率，這意味著，台灣勞工就算不斷地加班，他也沒有加班費可以領，「賴清德你說修這個法就是為了有加班費可以領，根本就是謊言」。

黃育德說，台灣勞工在這次修法中看清楚現實，民進黨就是資本家政黨，時代力量昨天開記者會說對不起，根本就是貓哭耗子假慈悲、放水打假球，國民黨35席立委也不能撼動任何一分一毫，勞工對於台灣政黨政治徹底失望，勞工沒有悲觀權利，勞基法現在死了，捍衛生存權就是要組工會，呼籲全國勞工起來組工會，和雇主有勞資協商能力。

勞基法原先規定，勞工加班需發給加班費，其中並未明文禁止不可換補休，現有實務上，雇主多以補休時數取代發給加班費，且採「一換一」方式，也就是加班1小時，換補休1小時，未若加班費有加成，國民黨蔣萬安和其他委員提案，換補休應該要有如加班費率有加成，該提案跟著勞基法修正案一起送出委員會。然民進黨後來再提再修正動議，按勞工加班時數計算補算時數，也就是「一換一」，三讀通過後寫入勞基法中。

若按加成方式換算補休，一名勞工在平常日加班4小時，按加班費率計算，將可換補休6小時。