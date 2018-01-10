廣慈公宅基地發包後3個月動工 柯P：都發局會不會太操？

2018-01-10 12:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於中坡南路的廣慈公宅D、E基地延宕近10年，今天終於開工，預計109年竣工，可提供1044公宅戶數，也包括社福設施。市長柯文哲致詞表示，去年十月完成統包發包，3個月內就能開工，是市府效率提高的表現。柯也開玩笑說，都發局會不會太操，因為週末都在上班，「還好沒有一例一休的來查。」

前市長郝龍斌2009年規劃「廣慈博愛園區」BOT案，與柏德開發簽約，欲興建，老人住宅、老人長期照護中心、商業中心及飯店；但後來市府2011年因認為柏德無履約能力宣佈解約，柯市府上任後決定不做BOT，重新規劃。

都發局表示，廣慈共有ABCDE五處基地，A為派出所及未來的區公所、B為社福大樓 CDE則為公宅；DE因為屬於林口街38巷以北，所以先發包開工，位於道路南側的ABC基地則已經上網招標。

根據都發局規劃，DE基地共有1044公宅，分為一房型422戶，室內面積為10.4坪；二房型422戶，室內面積為16.3坪；三房型200戶，室內面積為21.4坪。DE基地公共設施則包括社區農園 、老人照顧中心及身障日照中心等。

都發局長林洲民表示，該基地有64棵非保護樹木，為了守護64棵樹木，設計團隊一再變更書圖；林也提到廣慈基地有6.4公頃，開放空間有3.99公頃，這是9次說明會居民及民意代表的要求，「我們做到了。」

柯文哲也說指出，台北公宅不只是為實現居住正義，還具有落實城市美學、成為智慧城市產業實驗場域以及創造新的社會模式等四個目標，並提到蓋好將會是亞洲最漂亮的公宅。

相關影音