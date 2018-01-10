賴揆承諾推科技發展 讓台灣成為智慧國家

行政院長賴清德今出席天下經濟論壇。（記者張嘉明攝）

2018-01-10 12:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天上午出席天下雜誌舉辦「科技、全球化與人類的未來─2018天下經濟論壇」，他在演講時表示，要向各位承諾的是，在他還沒有被人工智慧取代之前，會努力推動各項政務，特別是科技的發展，讓台灣有機會成為一個智慧國家，也讓台灣數位產業可以蓬勃發展，讓國人生活進一步改善。

賴清德以「台灣的下一步」為題發表專題演講。他說，我們今天不妨問政府一個問題，10年後的台灣會是什麼樣的情況，10年後的台灣，會不會在馬路上跑的通通都是自駕車？或者主要交通工具是邁向綠色運輸？或者未來科技不斷發展，我們支付工具超越了行動支付，而是用生物特徵來支付，走到哪裡就可交易到哪裡？

他說，或者是他在去年年終記者會上特別提到，台灣正面臨非常嚴肅的少子化社會問題，去年台灣65歲以上人口數已超過14歲以下的人口數，去年出生小孩數目低於20萬人，面對這嚴肅問題，科技在10年後可解決到什麼程度？他並不是說機器人會不會幫忙生小孩，而是在生產線上，科技會不會取代現有的人力？說不定服務業也是同樣的情況。

賴揆表示，過去「師」字輩專業性高，不會被機器人取代，但愈來愈多人擔心，醫師、律師、教師等會不會被取代，這可能是下一階段要面臨的嚴肅問題，在這種情況下，政府的責任是如何運用政策工具，厚植科技發展的土壤，並給予產業界在研發創新時添加柴火，甚至於把科技發展、公司的改革與人民生活、經濟發展結合在一起。

賴清德表示，行政院在過去近2年時間，提出數位經濟的創新計畫，也提出前瞻基礎建設，用政策工具來推升台灣科技產業發展，台灣是個小的國家，卻是個數位經濟大國，幾十年來台灣經由大家努力，除了有非常堅實的工業基礎之外，特別是數位經濟方面的表現非常傑出。