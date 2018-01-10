勞基法三讀 柯建銘：盡最大誠意溝通

2018-01-10 11:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕「勞動基準法部分條文修正案」今完成三讀。立法院民進黨團總召柯建銘表示，這絕對不是修惡，而是對勞資雙都有利的鬆綁，民進黨在修法過程也拿出最大誠意在溝通，最後三讀版本並非完全按行政院最初的規劃。

柯建銘表示，前年為了落實週休二日，通過「一例一休」，立意、目標雖然非常好，但是缺乏彈性，真正實施後出現很多問題，民進黨身為執政黨，當然要面對問題，解決問題。

他說，從行政院提出規劃到三讀，過程中歷經三次改變，先是鬆綁「七休一」，因黨籍立委有意見，要行政院加入中央政府的把關機制；輪班制工作換班的銜接點間隔，也因為管碧玲有意見，而加入中央政府的把關機制；朝野協商時，國民黨立委蔣萬安提出加班換補休後，未休完可能不了了之，也馬上要勞動部提出對案來。

他強調，只要是有道理的意見，民進黨團一定會處理。

柯建銘表示，「勞基法」絕非修惡。例如加班換補休，按加班工時計算，就一堆學者亂罵說這是「一例一休」的末日。然而，勞動部現在早就有函釋，休息日加班可以按加班工時換休，但沒休完的就不了了之。這並無法保障勞工權益，所以要入法，讓勞工可以選擇，若是沒休完，雇主就須按加成比例折算工資。

他指出，工時歸工時、工資歸工資；加班給工資還是原則，這是給勞工一個選擇，有人寧願休假也不要加班費，雇主在缺工時也寧願多給錢，這讓大家都有選擇。黨團也做出附帶決議，要求勞動部去了解，該如何落實補休的期限規範，各行業有不同的特性，這不宜訂死在法條內。

柯建銘批評時代力量黨團專門在作秀、國民黨團專門在作亂。他指出，時力對「勞基法」毫無主張，只會跟著不必上班的勞團亂喊一通；前年修法時，大罵這是史上最爛修法，現在卻不敢維持前年的主張，議場被民進黨攻破後就跑去總統府作秀，還要蔡英文總統出面；這不是違反時力過去要求總統不能把手伸入立法院、不能密室協商的主張？

他說，時力最後抄民進黨的版本，被同溫層學者痛罵一頓，就惱羞成怒退出協商，最後整個黨團都消失了。

他也批評國民黨團缺乏領導中心，只會浮濫提案、冗長發言來拖延。哪有一個人在同個條文提出十幾項自相矛盾的修正動議？他就勸蔣萬安，未來要選市長的人，提了好幾個矛盾的修正動議，會很難看。國民黨團內部一度想撤到只剩一案，但因王育敏反對到底而作罷。

他也質疑，國民黨還就行之有年的修正動議、再修正動議有意見。這是王金平擔任院長時代就這樣處理的，國民黨團自己也這樣提案，有什麼好爭議的？如果大家都說好，每黨只提一案來表決，民進黨團都能禮讓。

他感慨，台灣社會太民粹了。「勞基法」就是有需要才會修法，勞團卻大搞民粹、無限上綱，但有獲得社會支持的聲量嗎？但是理性討論的空間卻因此蕩然無存。