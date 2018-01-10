台灣須勞資團結拚經濟 賴揆：將檢討保障弱勢勞工

勞基法修法順利三讀，行政院長賴清德今天（10日）出席活動時受訪，感謝立法院的支持。（記者張嘉明攝）

2018-01-10 10:52

〔記者李欣芳／台北報導〕針對立法院今天上午通過行政院版勞基法「一例一休」的修法，行政院長賴清德上午表示，這次勞基法修正通過，讓台灣勞動體制向OECD國家既安全又彈性的方向邁進，台灣是個島國，經濟是以外貿為導向，「必須勞資團結合作一起打拚經濟，我們才有未來」，關於社會關切的議題，包括勞團所主張的，行政院會持續溝通以外，應該檢討、注意勞方弱勢的部分，也會加強保障勞工的權益。

賴揆指出，這次修法引起不同政黨與勞團抗議，行政院都非常清楚其主張，修法前後有各項民調可參考，充分反映主流民意到底在哪裡，不同政黨的主張與勞團訴求，政院會檢討，未來需要加強的地方也會加強。這次修法保障勞工的權益，這樣的決心不會改變，也希望社會能夠支持，彈性的勞動市場在未來經濟發展是必要的，在這種情況下，也提供勞資團結合作一起拚經濟的空間。

賴清德上午參加天下雜誌舉辦的論壇，他在受訪時，做以上表示。

賴揆表示，這次勞基法修正通過，讓台灣勞動體制向OECD國家既安全又彈性的方向邁進，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及朝野立委的辛勞，特別這次的修法因勞團抗爭造成警力負擔，向警察表示感謝、敬意，在紛亂過程中影響社會的秩序，他也要表達歉意。

賴揆強調，台灣是個島國，經濟是以外貿為導向，必須勞資團結合作一起打拚經濟，才有未來，因此這次修法所提供4個彈性空間，是要促成勞資雙方合作，並不是在勞資任何一方做取捨，勞資應是互相合作的，就像魚幫水、水幫魚一般，希望社會大眾能清楚了解。

至於勞基法修法表決過程中，少數民進黨立委棄權，對此，賴揆說，行政、立法的溝通很充分，個別立委持不同意見，這屬於黨團職權，他尊重黨團的處理。

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