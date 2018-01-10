勞基法三讀 時力：最低工資法啟動立法

2018-01-10 10:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院上午通過勞基法修正草案。對此，時代力量旋即發出聲明表示，執政黨不顧任何質疑、不具任何說明、不管任何建議地，欲強行通過勞基法修惡版本，時力對此表達最強烈的抗議；聲明指出，為避免勞基法修法後對勞工帶來的過勞衝擊，應立即啟動最低工資法公投，並展開相關立法程序。

聲明指出，此次修法過程中，時代力量為防止勞基法修惡，試圖以自囚、府前靜坐等方式表達激烈抗議，但最終仍遭警方驅離；聲明表示，時力於朝野協商中提出的折衷版本，行政院卻一寸不讓，顯見行政院毫無共同討論修法之誠意，黨團因此決議退出朝野協商，並召開記者會向勞工與年輕朋友道歉。

時力在聲明中提到，勞基法修法過程「合法而不合理」，且毫無評估、毫無說明、毫無討論的法案審議方式，不但無法回應大眾對於「勞基法修惡」的各種疑慮；更無法落實總統蔡英文於2016年總統大選前，所提出的縮短勞工年總工時等「勞動政策六大主張」。

時力提出4點呼籲，除強調應儘速完成國定假日及最低工資立法外，也應儘速完成勞檢及勞動訴訟程序法，重新檢視並修定整部勞基法，同時開啟最低工資法公投行動。

立法院昨不斷電表決勞基法修正草案，經一夜冗長發言與表決後，於今上午近9點完成三讀。修正後的草案關鍵條文，除將休息日加班工時改為核實計算，同時鬆綁7休1，在特殊條件下可調整為14休2，此版本遭勞團批為「修惡」。