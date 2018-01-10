到立院致意 林美珠：勞動部會做好相關機制

2018-01-10 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕歷經多個小時的協商與表決後，「勞動基準法部分條文修正案」在今天上午完成三讀，將鬆綁「7休1」、輪班制工作換班的銜接點間隔減至8小時等。勞動部長林美珠今天受訪時表示，勞動部會把相關機制做好，盼勞工環境更好。

根據《蘋果日報》報導，《勞動基準法》修正案完成後，林美珠也特地到立法院向立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌致意。對於外界對修法的不滿，她也強調勞動部會想辦法說清楚。

媒體詢問林美珠，未來是否會繼續在位置上把勞基法落實？林美珠回應說，「我們是繼續努力、還有很多該努力的地方」。