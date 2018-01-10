勞基法修法三讀 賴揆感謝立委支持與辛勞

勞基法修法順利三讀，行政院長賴清德感謝立法院的支持。（記者張嘉明攝）

2018-01-10 09:19

〔記者李欣芳／台北報導〕針對立法院今天上午通過「勞動基準法」部分條文修正草案，行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，行政院長賴清德感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及所有立委的支持與辛勞。

徐國勇強調，勞基法修正草案，行政院以「四不變」維持勞工權益；並以「四彈性」賦予企業經營和勞工工作安排的彈性，維護勞工權益與安全的決心不變。

行政院上午發布新聞稿，做上述表示。

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