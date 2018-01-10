時力總統府前抗議 週刊：小英3招化解勞基法惡鬥

抗議勞基法修法，時代力量立委日前在總統府前靜坐。（記者方賓照攝）

2018-01-10 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕《勞動基準法》再修正前夕，時代力量5名立委與助理到總統府前冒雨靜坐抗議，在58小時後因違法遭到警方驅離。週刊報導，時代力量抗議過程中引起總統府高度重視，總統蔡英文以奪回議場、重層嚇阻、誘敵分化3招，化解勞基法惡鬥。

據《壹週刊》報導，執政高層透露，時代力量從5日佔領議場時，相關幕僚就開始關注，後來時力到總統府抗議，訊息也不斷向蔡總統回報，6日上午蔡總統就指示總統府秘書長吳釗燮前往探視。執政高層說，吳釗燮說之以理，希望時力能重回立法院協商法案，但卻遭到黃國昌等人不斷質問，將現場變成在質詢，雙方沒有共識。

報導提到，6日晚間時力立委洪慈庸寫了一封「給蔡英文總統的一封公開信」，希望蔡英文能夠當面說明。執政高層指出，蔡總統一直持開放態度，她看到了時力的訴求，且這幾天氣溫驟降、雨勢不斷，不忍心時力、值勤員警和記者冒雨工作，蔡總統就決定回信。回信前，蔡總統試圖讓民進黨秘書長洪耀福致電與洪慈庸、林昶佐溝通，邀請的前提是「先撤離、再對話」，時代力量鴿派洪、林原本可以接受條件，但時力鷹派的黃國昌和徐永明反對，讓協商破局。

《壹週刊》報導，時力與洪耀福雙方協商破局後，7日晚間8時許蔡總統親自致電洪慈庸，感謝她居中協調，但並未提及會面的事。當日9時許，蔡英文在臉書上正式回信給洪慈庸，指民進黨一直傾聽各方意見，希望時力回到國會協商。