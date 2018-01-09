人民上街抗爭 小英在《英派》書中這樣說......

總統蔡英文曾在《英派：點亮台灣的這一哩路》書中，111頁到第112頁中寫道對於人民上街頭抗爭的想法。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-09 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法話題持續延燒，勞團昨（8）日在台北車站集體臥軌，引發社會譁然，大直高中公民科教師黃益中今（9）日指出，總統蔡英文在《英派》書中提到，人民上街抗爭，「不正是因為他們對公平正義的堅持，國家才有希望嗎？」

黃益中在年代新聞「新聞面對面」節目中指出，總統蔡英文曾在《英派：點亮台灣的這一哩路》書中的111頁到第112頁中寫道，曾與年輕人促膝長談，我問他「假如民進黨有一天執政，你還有可能走上街頭嗎？」，他斬釘截鐵地告訴我「會的」。

蔡英文認為，雖然年輕人的答案不甚悅耳，「不過，轉念想想，不正是因為他們對公平正義的堅持，國家才有希望嗎？」，從過去的野百合三月學運一直到洪仲丘案，台灣走在變化多端的道路上，蔡坦承「有一天我也會變成老人，思想若也開始僵化，那時，我就會變成被質疑與挑戰的人」。

蔡英文更提到，在當選民進黨主席後，收到來自公民團體的一張卡片，上頭寫著「民進黨如果真心誠意捍衛我們的價值觀和理想，全世界都會聯合起來幫助你，但如果你不是真心誠意，只想等著下次選舉，民眾不會站在你這邊」，蔡認為，「裡頭的字，我則隨時放在心上」。

黃益中表示，希望蔡英文能帶領民進黨找回當初的感動，對於勞基法修法過程中，再多加傾聽來自勞工團體的聲音，讓彼此的情緒都能夠趨於緩和。