林俊憲議場看影片挨批 鄭運鵬讚他「真紳士」

2018-01-09 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今召開臨時會持續處理「勞基法修正草案」，立委林俊憲被爆在議場內戴起耳機、旁若無人的看起電影，林俊憲揚言提告，遭網友持續發文反擊，同黨立委鄭運鵬則「參一腳」，聲稱「林俊憲是『真紳士』，不了解林俊憲的人才會以為他看盜版。」

林俊憲今被網友爆料在議場內看電影，並被質疑是看盜版片，林俊憲為此反駁稱自己看的是付費的記錄片，並指是國民黨立委廢話太多才看影片，還揚言對網友提告。鄭運鵬則在《臉書》針對此事發文，大讚林俊憲是連MLB都訂閱官方轉播的「真紳士」，並指不了解林俊憲的人才會以為他會看盜版。

針對林俊憲的反駁，最初在PTT爆料的網友則出面澄清，指他並非「藍營國會助理兼網軍」，且於內文中並未指涉林俊憲看盜版影片，「還沒上映，盜版無誤」的發言也只是在回覆其他網友的留言，並非影射林觀賞盜版影片。

此事引發外界關注後，也有許多網友湧入林俊憲的臉書留言洗板，到晚間10點，留言已近千則，林俊憲也在部分留言底下回嗆說「別人說12猛漢，原po立刻不經查證說那就是看盜版。」、「你確定對方是網友不是網軍？」、「對網軍就是吉」等。另有疑似是原先在PTT爆料的原PO也到林俊憲的發文底下留言，引發其他網友朝聖，並紛紛呼喊要林俊憲出來回應。

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